La bella stagione: il film al cinema dal 28 novembre al 1° dicembre

Ci siamo quasi. Dopo la presentazione al Torino Film Festival in agenda sabato 26 novembre, La bella stagione sbarcherà a Genova. Domenica 27 novembre alle ore 18.00, al cinema The Space del Porto Antico, si terrà infatti la proiezione in anteprima – esclusivamente ad invito – del docufilm sulla grande Sampdoria che conquistò lo storico Scudetto 1990/91. Il film, diretto da Marco Ponti, sarà in sala per il pubblico da lunedì 28 novembre a giovedì 1° dicembre.