La Samp per l’eliminazione della violenza contro le donne

Anche la Sampdoria si schiera in occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Il club blucerchiato ha posato per una serie di scatti al “3 Campanili” di Bogliasco aderendo all’appello della FIGC, che, a partire dal 25 novembre, contribuirà con una serie di iniziative – sui campi e attraverso i mezzi di comunicazione – a sensibilizzare la massima attenzione sul tema.

Numero. Il Dipartimento per le Pari Opportunità, da tempo, ha istituito attraverso il numero 1522 un servizio gratuito di pubblica utilità con l’obiettivo di sviluppare un’ampia azione di sistema per l’emersione e il contrasto del fenomeno della violenza intra ed extra familiare a danno delle donne. Chiamare il 1522, il numero per combattere la violenza contro le donne, può salvare una vita.