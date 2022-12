U.C. Sampdoria: comunicato stampa del 12 dicembre 2022

In relazione all’assemblea degli azionisti di U.C. Sampdoria S.p.a., fissata per il 14 dicembre p.v. in prima convocazione e per il 19 dicembre in seconda convocazione, l’azionista di maggioranza Sport Spettacolo Holding S.r.l. comunica la sua indisponibilità a presenziare alla prima convocazione dell’assemblea che pertanto si terrà in seconda convocazione il 19 dicembre.