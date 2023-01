Empoli-Sampdoria: le info per i tifosi blucerchiati

L’U.C. Sampdoria, su indicazione dell’Empoli F.C., comunica le modalità per raggiungere lo stadio “Castellani” in occasione di Empoli-Sampdoria, valida quale 18.a giornata di Serie A TIM 2022/23 e in programma lunedì 16 gennaio (ore 20.45).

Indicazioni. Al fine di evitare ritardi, i tifosi in trasferta dovranno imboccare l’uscita autostradale dell’A12 “Pisa Aeroporto”, proseguire per la strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno in direzione Firenze con uscita unica ed obbligatoria “Empoli Centro” e seguire le indicazioni “Tifosi Ospiti” per lo stadio.