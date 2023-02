Monza-Sampdoria: esauriti i biglietti per il Settore Ospiti

In riferimento alla gara Monza-Sampdoria, valida quale 21.a giornata di Serie A TIM 2022/23 e in programma lunedì 6 gennaio 2023 (ore 20.45), l’U.C. Sampdoria informa che i 2.197 biglietti riservati per il Settore Ospiti dell'”U-Power Stadium” sono andati esauriti. La società sconsiglia pertanto di recarsi a Monza se sprovvisti dei titoli di accesso all’impianto.