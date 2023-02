Ticketag: se non puoi esserci, cedi il tuo posto in Gradinata Sud

Il cuore pulsante del tifo blucerchiato, il nostro dodicesimo uomo: questa è la Gradinata Sud. Vivere l’esperienza di una partita nel settore più caldo del “Ferraris” e far sì che questo sia sempre gremito è l’obiettivo di Ticketag, il servizio di Ticketone lanciato lo scorso ottobre che permette ai tifosi di rendere più flessibile il proprio abbonamento.

Numeri. Dai 600 dello scorso autunno, sono già saliti a 2.200 gli utenti registrati con ben 2.000 tessere caricate sul portale. Tramite la nuova piattaforma sono stati rivenduti ben 1.500 posti (con una media di 250 biglietti a partita) e agli abbonati sono stati ‘restituiti’ ben 18.000 euro.

Bologna. Coloro che non potranno essere allo stadio in occasione della sfida con il Bologna potranno rimettere in vendita il proprio posto di Sud ricevendo un controvalore in denaro immediato. Il servizio sarà attivo come sempre fino a 4 ore prima del fischio d’inizio del match: termine ultimo dunque alle ore 11.00 di sabato 18 febbraio 2023. Chi non riuscirà invece ad acquistare un biglietto di Gradinata Sud ma non vorrà mancare all’appuntamento, potrà prendere posto in un altro settore (clicca qui).

Tutorial. Per capire come vendere e come aquistare un biglietto in Gradinata Sud attraverso Ticketag clicca qui.