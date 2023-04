Mini abbonamenti: Gradinata Nord e Distinti a prezzi speciali

L’U.C. Sampdoria comunica che per le ultime cinque partite casalinghe del campionato di Serie A TIM 2022/23 (Cremonese, Spezia, Torino, Empoli e Sassuolo) sarà possibile sottoscrivere un mini abbonamento digitale per i settori Gradinata Nord e Distinti ad un prezzo vantaggioso (esempi di rateo a partita: 8 euro per la Gradinata Nord Intero, 4 euro per gli Under 18). Clicca qui per tutte le specifiche.