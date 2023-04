Casa della Salute: spettacolo musicale per Samp-Cremonese

Casa della Salute e Comune di Genova sono lieti di proporre al pubblico uno spettacolo del violinista di fama internazionale Andrea Di Cesare nel pre-match di Sampdoria-Cremonese, 29.a giornata di Serie A TIM, che si terrà domani, sabato 8 aprile, presso lo stadio “Ferraris” di Genova.

In questa occasione CDS, in qualità di match sponsor della gara e official partner del 57° Concorso Internazionale di Violino Premio Paganini, porterà in campo un medley ideato e arrangiato da Di Cesare in collaborazione con il DJ Lorenzo Pinci. Di Cesare eseguirà sul terreno di gioco anche le note del Capriccio n. 24 di Niccolò Paganini, suggellando un simbolico collegamento tra Genova, città del Maestro, e Cremona, città del violino e dello Stradivari.

Attraverso questa iniziativa, CDS intende rinnovare il proprio sostegno al talento in ogni sua forma – sportivo, artistico, scientifico -, promuovendo il territorio e le sue eccellenze nella maniera più alta e rappresentativa possibile.

Andrea Di Cesare

Attualmente tra i violinisti più ecclettici e attivi in Europa, Andrea Di Cesare ha cominciato i suoi studi di violino all’età di 5 anni, frequentando poi il Conservatorio S. Cecilia di Roma. Dal 1990 al 1995 ha partecipato ai corsi di perfezionamento in violino tenuti dai Maestri Pavel Vernikov, Zinaida Gilels, Mulai e Dejan Bogdanovic a Portogruaro, Campobasso e Norcia.

Primo ‘Artista Yamaha’ per il violino elettrico in Italia e in Europa, negli ultimi anni ha realizzato alcuni tour da solista e turnista negli Stati Uniti, in Brasile e in Europa.

Nel 2019 ha ricevuto inoltre il Premio Internazionale ‘Le Cattedrali Letterarie Europee’ come miglior violinista Pop ricevendo i complimenti per la sua composizione dal Maestro Ennio Morricone.

Ha collaborato e collabora, in studio e dal vivo, con artisti del calibro internazionale tra i quali si ricordano i Maneskin, i Negramaro, Max Gazzè, Giorgia, Arisa e Renato Zero, arrangiando e registrando per loro numerosi dischi e brani.