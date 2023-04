Lecce-Sampdoria: le modalità di rimborso dei biglietti

L’U.C. Sampdoria comunica che i rimborsi dei biglietti acquistati per Lecce-Sampdoria, gara valida quale 30.a giornata della Serie A TIM 2022/23, potranno essere richiesti a partire dalle ore 12.00 di oggi venerdì 14 aprile fino a martedì 18 aprile collegandosi qui e inserendo il sigillo fiscale (indicato come S.F.) o il codice a barre (indicato come CA) per ogni singolo biglietto.

Fidelizzazione. Si ricorda inoltre che la vendita dei biglietti per i tifosi residenti nella provincia di Genova è limitata ai sottoscrittori dei programmi di fidelizzazione dell’U.C. Sampdoria (solo ed esclusivamente SAMPCARD).