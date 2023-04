Tardini for Special: a Parma vincono lo sport e la Sampdoria

La seconda edizione di Tardini for Special sarà ricordata come la festa di tutti. Dallo stadio di Parma e dal limitrofo parco Ferrari sono usciti tutti con il sorriso e la voglia di stare insieme. Ha vinto lo sport, in ogni sua forma, dentro e fuori dal campo. E ha vinto la Samp for Special, che ha primeggiato nel torneo organizzato per il secondo anno consecutivo dal Parma Calcio e suddiviso in tre livelli in base al grado di disabilità delle 21 squadre partecipanti. Un vero successo, un messaggio fortissimo per l’inclusione e un autentico orgoglio per i colori blucerchiati.