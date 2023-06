ECA: la maglia di capitan Quagliarella all’asta per UNHCR

Un’asta speciale per sostenere gli sforzi di UNCHR a favore delle popolazioni colpite dal recente terremoto in Turchia e in Siria. È quella a cui sta partecipando l’U.C. Sampdoria insieme con gli altri 173 club membri dell’ECA e non solo. In palio c’è la t-shirt blucerchiata di Fabio Quagliarella, donata dalla società e autografata dallo stesso capitano. Clicca qui per aggiudicarti un pezzo speciale e contribuire ad un’importantissima causa.