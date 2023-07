La Sampdoria sceglie Livigno per preparare la stagione 2023/24

Sarà Livigno ad ospitare il ritiro estivo 2023 la preparazione pre-campionato dell’U.C. Sampdoria. I blucerchiati di Andrea Pirlo raggiungeranno il Piccolo Tibet, nel cuore della Valtellina, il 12 luglio e resteranno nella località fino al giorno 23, completando quindi in altura una parte corposa e centrale del proprio percorso di avvicinamento al via della stagione 2023/24.

Il ritiro della squadra avrà come nodo nevralgico il Centro di Preparazione Olimpica CONI “Aquagranda”, fiore all’occhiello della proposta impiantistica livignasca che, con una palestra attrezzata da 700 metri quadrati, una pista d’atletica omologata e una piscina olimpica, permetterà ai blucerchiati di godere dei benefici dell’altitude training in totale riservatezza e tranquillità.

«Ospitare il ritiro della Sampdoria, per noi, è un onore e una conferma – ha commentato Luca Moretti, presidente e CEO dell’APT Livigno -. L’idea di supportare una realtà storica del nostro calcio in vista di una stagione tanto importante è sicuramente uno stimolo, e allo stesso tempo una certificazione dell’eccellente lavoro svolto e del livello raggiunto dalle nostre strutture, che stanno portando l’altitude training verso nuovi orizzonti, inesplorati in Italia e probabilmente anche in Europa».

Soddisfazione anche nelle parole del sindaco Remo Galli: «La Sampdoria rappresenta una grande opportunità. Sono molto felice che Livigno ci sia, che risponda presente, e sono sicuro che faremo bella figura. Sarà la prima volta di una squadra professionistica maschile nel nostro territorio, e questo costituisce sia un’occasione di crescita che un motivo di curiosità, per vedere come si gestisce un’organizzazione di tale livello. Sicuramente le nostre strutture saranno in grado di rispondere al meglio a tutte le esigenze dei blucerchiati e, probabilmente, vederli allenare al loro interno sarà anche un grande stimolo per tutti i nostri giovani sportivi che le vivono quotidianamente».

Dopo le esperienze passate con i ritiri del Milan Femminile e del Monza Primavera, Livigno apre definitivamente le proprie porte al grande calcio, grazie a questa partnership con l’U.C. Sampdoria. Una gradita novità anche per i tanti turisti che stanno animando l’estate livignasca.