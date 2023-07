U.C. Sampdoria: comunicato stampa del 6 luglio 2023

L’U.C. Sampdoria S.p.A. comunica che Gianni Panconi ha rassegnato le dimissioni da consigliere di amministrazione della società.

Il club ringrazia Panconi per l’impegno e la professionalità dimostrati in questi anni di collaborazione e, in particolare, nell’ultima delicata fase di vita della società.

La Sampdoria al completo augura a Gianni le migliori fortune umane e professionali.