RicominciAMO col botto: già oltre 2.000 abbonamenti rinnovati

RicominciAMO col botto. Dopo il bagno di folla che ha accolto la Sampdoria di Pirlo lunedì scorso al “Mugnaini”, al primo giorno di vendita in prelazione sono stati infatti rinnovati oltre 2.000 abbonamenti di Gradinata Sud: un risultato eccezionale che conferma l’entusiasmo travolgente dei tifosi blucerchiati.

Online. Molto bene la vendita online. Oltre 1.600 tessere infatti sono state acquistate attraverso il circuito Ticketone. Buon afflusso anche al Service Center di SampCity in via XX Settembre, dove circa 400 tifosi si sono recati fin dalle prime ore del mattino per confermare il proprio posto al “Ferraris” anche per la stagione sportiva 2023/24.

Info. Tutte le informazioni necessarie per rinnovare un abbonamento (per la Sud c’è tempo fino a sabato 22 luglio) o sottoscriverne uno nuovo sono disponibili qui.