Signora del Mare: Sampdoria e Macron presentano i kit 2023/24

Il ritiro pre-campionato è iniziato da qualche giorno, gli obiettivi della prossima stagione sono chiari, ora è tempo di svelare le nuove maglie che l’U.C. Sampdoria indosserà nel 2023/24. Maglie che non possono che rispettare la tradizione di quella che è la maglia più bella del mondo e che uniscono, alle linee e ai colori che sono la storia del club doriano, scelte grafiche innovative con un leit motiv ben preciso. Una squadra e il territorio al quale appartiene e rappresenta. Una squadra e il suo mare. Sampdoria, Signora del Mare. Il riferimento è ad uno scritto di Francesco Petrarca del 1358, in relazione ad un suo viaggio a Genova: «Vedrai una città regale, addossata ad una collina alpestre, ‘superba’ per uomini e per mura, il cui solo aspetto la indica Signora del Mare».

Eco. Maglie che a questi riferimenti affiancano sostenibilità e rispetto per l’ambiente, insite nel tessuto con il quale vengono prodotte. Macron, partner tecnico dei blucerchiati, realizza infatti tutti i kit gara in Eco Fabric, tessuto poliestere al 100% proveniente da plastica riciclata.

Home. La nuova Home è la tradizionale casacca blucerchiata blu royal, con le quattro bande centrali orizzontali, bianca, rossa, nera e di nuovo bianca, con al centro lo scudo di San Giorgio. Il girocollo e i bordi manica hanno dettagli blucerchiati e il backneck è personalizzato con i colori del club, la scritta Signora del Mare, il logo Macron e la scritta Designed in Bologna, che certifica come ogni capo sia ideato, progettato e sviluppato nell’headquarters del brand italiano. Il pattern grafico che caratterizza il nuovo kit casalingo 23/24 è nella grafica embossata che ricrea le onde del mare, presente nella parte alta, anteriore e posteriore, e sulle maniche. Nel retrocollo esterno è stampato in bianco il profilo del Baciccia, simbolo della squadra. Sul petto a destra il Macron Hero, a sinistra lo stemma dell’U.C. Sampdoria, entrambi in stampa siliconata. I pantaloncini sono bianchi con bordo coscia blucerchiato, i calzettoni bianchi hanno due bande blucerchiate al centro. La maglia è realizzata con tessuto Eco-Poly Stretch.

Away. La maglia Away è bianca con collo a polo e bordi manica in maglieria. La parte centrale, dove sono presenti le quattro bande bianca, rossa, nera e di nuovo bianca con al centro lo scudo di San Giorgio, è caratterizzata da un motivo grafico a onde, tono su tono e in stampa sublimatica. L’innovazione stilistica della seconda maglia doriana è nel pattern embossato con i simboli ripetuti dell’ancora e del Baciccia, a confermare il rapporto con il mare e creando uno stile con forti riferimenti al mondo moda. Il Baciccia è presente anche in questo caso, in blu, nel retrocollo. Sul petto, in blu royal, il Macron Hero e lo stemma del club doriano. I pantaloncini e i calzettoni sono blu royal con dettagli blucerchiati. Il tessuto utilizzato per la maglia è Eco-Softlock.

Third. La versione Third è nera con collo a polo e bordi manica in maglieria. Sulla parte destra, a partire dalla spalla e per tutta la lunghezza della casacca, è presente una banda blucerchiata e al centro della maglia spicca lo scudo di San Giorgio. Sulle maniche è riproposta la grafica embossata, tono su tono, con ancore e Baciccia, presente anche nella lunetta sotto al retrocollo, all’interno della quale è stampato in color ambra il profilo del pescatore simbolo della squadra. In ambra è anche il Macron Hero sul petto accanto ad uno stemma dell’U.C. Sampdoria che riprende quello usato a metà degli anni 60. Il kit è completato da pantaloncini e calzettoni neri. La terza maglia utilizza come tessuto principale Eco-Sirena Light.

Acquista. Le nuove maglie, insieme ad altri capi di abbigliamento e accessori della linea merchandising realizzati da Macron per l’U.C. Sampdoria, sono disponibili a SampCity e sullo store online, al Macron Sports Hub di Genova e nello spazio dedicato ai blucerchiati sul sito macron.com.