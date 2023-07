RicominciAMO dalla Sud esaurita: oltre 9.100 abbonamenti rinnovati

RicominciAMO dalla Sud esaurita. E modo migliore per ricominciare non poteva esserci. La fase di prelazione si è conclusa a mezzanotte e ha fatto registrare un risultato eccezionale: la Gradinata, cuore pulsante del tifo blucerchiato, è già sold-out con oltre 9.100 abbonamenti rinnovati in una decina di giorni.

Entusiasmo. In vista del prossimo campionato 2023/24 il settore più caldo del “Ferraris” ha fatto così il pieno di tessere e di fiducia nella nuova Sampdoria. Cosa che da martedì 25 a lunedì 31 luglio potranno fare gli abbonati di Tribuna, Distinti e Gradinata Nord, nella fase di prelazione a loro riservata. La vendita libera prenderà poi il via martedì 1° agosto.

Info. Per tutte le info dettagliate su modalità, prezzi e promozioni della campagna abbonamenti 2023/24 clicca qui.