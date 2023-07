Cordoglio blucerchiato per la scomparsa della piccola Nora

L’U.C. Sampdoria esprime il proprio cordoglio per la scomparsa della piccola Nora, la bimba genovese di cinque anni, affetta da sarcoma di Ewing, per la quale si era mobilitata tutta la città al fine di raccogliere fondi per sostenere le spese di una serie di cure sperimentali in Texas. Alla famiglia Mondini e al fratellino Giacomo, nostro tesserato nell’U9, le più sentite condoglianze da parte della società.