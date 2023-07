Alessandria-Sampdoria: info parcheggi e accessi allo stadio

L’U.S. Alessandria comunica le modalità per raggiungere lo stadio “Moccagatta” in occasione dell’amichevole Alessandria-Sampdoria, in programma domenica 30 luglio alle ore 20.00.

Autostrade. Dall’autostrada A21 (Torino-Piacenza), uscita Alessandria Est, lo stadio è raggiungibile mediante strada di collegamento dal casello sopra indicato: indicazioni Alessandria, parcheggio settore ospiti stadio “Moccagatta”. Dall’autostrada A26 (Genova-Gravellona Toce), lo stadio è raggiungibile in soli 10 minuti attraverso il casello Alessandria SUD e la tangenziale seguendo le indicazioni per ‘Stadio-Settore Ospiti’. La cartellonistica stadio e parcheggio ospiti sono ben visibili.