Novara-Sampdoria: info acquisto biglietti per l’amichevole

L’U.C. Sampdoria informa che il Novara F.C. ha rese note le modalità di acquisto dei biglietti per l’amichevole Novara-Sampdoria, in programma domenica 6 agosto alle ore 18.30 allo stadio “D’Albertas” di Gozzano (Novara). Clicca qui per tutte le specifiche.