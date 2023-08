RicominciAMO: la vendita libera parte forte, siamo a quota 13.300

La vendita libera parte fortissimo. Ci eravamo lasciati 24 ore fa con poco più di 12.000 abbonamenti rinnovati in prelazione e adesso il numero è già salito a quota 13.300. Una crescita davvero importante che, nel primo giorno di apertura totale della campagna, testimonia ancora una volta l’immensa voglia di Sampdoria dei tifosi blucerchiati.

Termine. Il tempo per abbonarsi nei settori di Tribuna, Distinti e Gradinata Nord non manca: il termine ultimo è infatti fissato per venerdì 18 agosto. La società continua a consigliare il metodo di sottoscrizione online, più comodo e veloce.

Info. Per tutte le info dettagliate su modalità, prezzi e promozioni della campagna abbonamenti 2023/24 clicca qui.