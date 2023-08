RicominciAMO: la campagna abbonamenti prorogata al 24 agosto

RicominciAMO non si ferma. Superato l’ottimo traguardo delle 16.600 sottoscrizioni, la campagna abbonamenti continua. La società blucerchiata ha infatti deciso di prorogare a giovedì 24 agosto, vigilia di Sampdoria-Pisa, la possibilità di assicurarsi il proprio posto d’onore al “Ferraris” per l’intera stagione.

Posto. Con la Gradinata Sud già esaurita in prelazione, ci sarà ancora una settimana per vivere in Tribuna, nei Distinti e in Gradinata Nord il prossimo campionato della squadra di Andrea Pirlo. Al fine di evitare code e disagi, il club continua a consigliare il metodo di acquisto online, decisamente più comodo e veloce.

Info. Per tutte le info dettagliate su modalità, prezzi e promozioni della campagna abbonamenti 2023/24 clicca qui.