CDS-Casa della Salute official medical partner blucerchiato

U.C. Sampdoria e CDS-Casa della Salute ufficializzano la partnership per la stagione sportiva 2023/24 che consentirà all’azienda sanitaria di acquisire, in esclusiva, la qualifica di official medical partner del club blucerchiato.

Attraverso questo accordo l’azienda genovese si consolida come punto di riferimento per gli atleti e lo sport professionistico ai massimi livelli, rinnovando il proprio impegno a supporto del talento, del territorio e della salute, nonché nella promozione di stili di vita improntati alla prevenzione. CDS fornirà alla Sampdoria le prestazioni sanitarie per le prime squadre maschili e femminili in aggiunta alle rappresentative giovanili.

Il marchio CDS comparirà sulle maglie training della prima squadra blucerchiata e potrà contare su numerose opportunità di comunicazione. CDS sarà, inoltre, match sponsor in esclusiva in due partite casalinghe del club offrendo uno spettacolo di intrattenimento alle tifoserie presenti allo stadio “Ferraris”.

«Il nostro percorso al fianco dell’U.C. Sampdoria si rafforza e siamo orgogliosi di poter essere presenti con il nuovo brand CDS sul materiale da allenamento della prima squadra maschile – commenta Marco Fertonani, CEO di CDS -. Grazie a questa partnership avremo la possibilità di proporre a tutti i tifosi blucerchiati proposte sul tema della prevenzione, garantendo loro accesso a tariffe agevolate e servizi a valore aggiunto».