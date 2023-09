Samp Inside: su DAZN il primo episodio del video racconto della stagione

È iniziato un nuovo corso per la Sampdoria, tutto da scoprire e da raccontare. Per immergersi in questo nuovo viaggio, che accompagnerà i tifosi blucerchiati con immagini esclusive dentro e fuori dal campo durante il campionato 2023/24 di Serie BKT, da domani, mercoledì 13 settembre, sarà disponibile su DAZN Samp Inside, il video racconto in 5 puntate realizzato e prodotto dal club e distribuito dalla piattaforma di live streaming e intrattenimento sportivo.

Nel primo episodio, dal titolo RicominciAMO, si presenta il nuovo corso del club siglato dall’accoglienza della tifoseria ai nuovi azionisti di maggioranza, Andrea Radrizzani e Matteo Manfredi che incontrano la squadra e, dal centro sportivo “Mugnaini”, raccontano il proprio ambizioso progetto non nascondendo le difficoltà da superare per riportare la Samp a calcare i migliori palcoscenici.

Protagonista del primo episodio anche il nuovo allenatore Andrea Pirlo, che, dopo l’esperienza in Turchia, torna in Italia per guidare il riscatto blucerchiato. Le telecamere lo seguono in auto mentre, giungendo a Genova, si lascia trascinare dai ricordi che lo legano alla Sampdoria e alle emozioni che si provano a giocare in uno stadio come quello di Marassi.

Ma non solo: oltre alle parole degli azionisti e dell’allenatore, i tifosi potranno godersi un punto di vista esclusivo sul ritiro estivo a Livigno e immagini delle prime partite stagionali. La magia del “Ferraris”, le trasferte, il dietro le quinte e le interviste esclusive arricchiranno gli episodi di Samp Inside e porteranno i tifosi in un viaggio immersivo all’interno della nuova stagione calcistica del club blucerchiato.

Tutti gli abbonati a DAZN potranno guardare Samp Inside in anteprima ed esclusiva sull’app fino a sabato 16 settembre. Successivamente sarà disponibile anche sul canale YouTube del club.