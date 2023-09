Parma-Sampdoria: nuovi biglietti per il Settore Ospiti

L’U.C. Sampdoria comunica che in occasione di Parma-Sampdoria, gara valida per la 6.a giornata del campionato Serie BKT 2023/24 e in programma domenica 24 settembre p.v. alle ore 16.15, la società Parma Calcio ha messo a disposizzione nuovi tagliandi per il Settore Ospiti al prezzo di di 10,00 euro (ridotto Under 14 a 5,00 euro), disponibili sul circuito Ticketone, on line (cliccare qui) e nei punti vendita abilitati.