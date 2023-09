Parma-Sampdoria: tagliandi in vendita per la Curva Sud del “Tardini”

L’U.C. Sampdoria comunica che in occasione di Parma-Sampdoria, gara valida per la 6.a giornata del campionato Serie BKT 2023/24 e in programma domenica 24 settembre p.v. alle ore 16.15, la società Parma Calcio ha messo a disposizzione 1.000 tagliandi per la Curva Sud al prezzo di 10,00 euro (ridotto Under 14 a 5,00 euro), disponibili sul circuito Ticketone, on line (cliccare qui) e nei punti vendita abilitati a partire dalle ore 13.00 di oggi, venerdì. Ai tifosi blucerchiati verrà riservato un accesso dedicato da via Torelli ma si ricorda che non sarà possibile accedere con tali biglietti al Settore Ospiti, già completamente esaurito.