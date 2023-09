Sport e disabilità: sabato alla “Sciorba” c’è lo SportAbility Day

Si svolgerà sabato 23 settembre presso l’impianto polisportivo “My Sport Village Sciorba” la terza edizione dello SportAbility Day, la festa di sport, amicizia e inclusione promossa dall’Associazione Stelle nello Sport in partnership con My Sport Sciorba, con il sostegno di Regione Liguria, Comune di Genova, Fondazione Carige e Fondazione Insuperabili EcoEridania, il patrocinio di Sport e Salute, CONI, CIP e Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, Università di Genova, USSI Liguria e Panathlon e la collaborazione del Municipio Media Valbisagno.

Discipline. L’evento, totalmente gratuito, è dedicato a persone con disabilità fisica motoria, sensoriale e intellettivo relazionale che potranno provare 33 discipline sportive, guidate da oltre 50 istruttori qualificati, e assistere ad eventi “integrati” di calcio, volley e hockey in cui atleti normodotati e con disabilità giocheranno insieme.

Samp for Special. Lo SportAbility Day – evento di inaugurazione del nuovo manto in erba sintetica della Sciorba realizzato da My Sport con un importante investimento – vedrà tra le altre squadre la partecipazione della Samp for Special, sempre in prima linea sul fronte dell’inclusione, del fair play e della sana competizione.