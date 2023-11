Complimenti Visciola, una stella Michelin blucerchiata

C’è una stella in più nel firmamento blucerchiato. Una stella Michelin tanto sudata quanto meritata per il nostro Marco Visciola, chef del ristorante Il Marin del Porto Antico e dell’Area Hospitality dello stadio “Ferraris” in occasione delle partite casalinghe dell’U.C. Sampdoria. Genovese di Bogliasco, classe 1985 e tifosissimo doriano, Visciola è stato insignito del prestigioso riconoscimento nel corso dell’ultima cerimonia di assegnazione delle Stelle per la Guida Michelin 2024 al Teatro Grande di Brescia. Un orgoglio per la città e per tutti noi. Complimenti Marco!