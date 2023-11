Sampdoria-Spezia: al via la vendita dei tagliandi per il Settore Ospiti

L’U.C. Sampdoria informa che in occasione di Sampdoria-Spezia, gara valida quale 14.a giornata del campionato Serie BKT 2023/24 e in programma venerdì 24 novembre p.v. alle ore 20.30 allo stadio “Ferraris” di Genova, a partire dalle ore 15.00 di oggi, martedì, i residenti nella provincia di La Spezia potranno acquistare esclusivamente biglietti per il settore ospiti e solo se sottoscrittori del programma di fidelizzazione della società sportiva “Spezia Calcio”, come da determinazione ministeriale n° 56 del 15 novembre 2023 . Clicca qui per tutte le specifiche.