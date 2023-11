Brescia-Samp: al via la vendita dei tagliandi per il Settore Ospiti

L’U.C. Sampdoria comunica che in occasione di Brescia-Sampdoria, gara valida quale 15.a giornata del campionato Serie BKT 2023/24 e in programma domenica 3 dicembre p.v. alle ore 16.15 allo stadio “Rigamonti” di Brescia, la società Brescia Calcio ha aperto la vendita dei tagliandi per il Settore Ospiti al prezzo di 15,00 euro, disponibili sul circuito Ticketone.