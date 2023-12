Inaugurata la nuova sede U.C. Sampdoria di Bogliasco

La nuova sede U.C. Sampdoria di Bogliasco è finalmente realtà. Dal 20 novembre scorso il quartier generale blucerchiato si è spostato nei locali di via Cavour, andando a raggiungere nel comune del levante genovese lo storico centro sportivo “Mugnaini” e la Residenza Academy.

Nastro. I 1.387 mq di modernità e design diposti su tre piani sono stati inaugurati ai media questa sera. Presenti per il simbolico taglio del nastro l’azionista di riferimento Matteo Manfredi, il consigliere d’amministrazione Raffaele Fiorella, il presidente del main sponsor Banca Ifis Ernesto Furstenberg Fassio, il sindaco di Bogliasco Luca Pastorino e l’ex Ministro della Difesa Roberta Pinotti.

Squadre. In rappresentanza della prima squadra hanno partecipato l’head of performance Nicola Legrottaglie, il direttore sportivo Andrea Mancini, il team manager Lorenzo Ariaudo, il capitano Nicola Murru e il vice Valerio Verre. Per la Samp Women Bianca Fallico, Kerttu Karresmaa, Elisabetta Oliviero e Alice Söndergaard.