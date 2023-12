Welcome on board: l’evento U.C. Sampdoria su MSC Fantasia

Un appuntamento speciale per consolidare rapporti storici e per dare il benvenuto a nuove collaborazioni. Questo l’intento di Welcome on board, l’evento organizzato dall’U.C. Sampdoria a bordo di MSC Fantasia e riservato ai propri partner strategici e commerciali. Un momento per conoscere le linee guida 2023/24 del Marketing blucerchiato e per imparare a conoscersi tra aziende e realtà, guardando Genova dal mare, salpando insieme verso rinnovati orizzonti e obiettivi.

Casa. A fare gli onori di casa – insieme con i rappresentanti MSC, warm up back jersey sponsor del club – Marco Caroli, direttore Marketing doriano, il consigliere d’amministrazione Raffaele Fiorella, il presidente Marco Lanna e l’head of performance Nicola Legrottaglie.