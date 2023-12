My name is Luca. Ballata per Vialli: l’8 gennaio al Teatro Carlo Felice

Lunedì 8 gennaio, ore 21.00, Teatro Carlo Felice di Genova. Un appuntamento da non mancare per i tifosi blucerchiati e non solo. In programma c’è la serata benefica My name is Luca. Ballata per Vialli, fortemente voluta dalla Fondazione Vialli e Mauro per celebrare Gianluca Vialli a un anno dalla sua morte. L’evento, organizzato con il patrocinio e il sostegno della Regione Liguria, nasce per essere l’ennesimo abbraccio della città al suo campione, che sarà il protagonista di appassionanti testimonianze e coinvolgenti momenti di intrattenimento.

Vita. A condurre la serata Ilaria D’Amico e Tommaso Labate, che daranno ritmo alle tante voci del racconto, rievocando in maniera suggestiva le tre grandi direttrici della vita di Gianluca: il calcio, la musica, e le relazioni umane. Il tutto nel segno di quello che è stato forse il suo principale “talento” negli ultimi vent’anni: un’intensa attività di raccolta fondi per la ricerca sulla SLA e il cancro.

Ospiti. Ripercorreremo insieme i momenti topici della carriera sportiva, con la Sampdoria dello Scudetto ’90/91, con alcuni protagonisti della Juventus che nel 1996 conquistò la sua ultima Champions League, con l’azzurro della Nazionale raccontati da Giorgio Chiellini, Gianluigi Buffon e dalla mitologica voce di Bruno Pizzul. Protagonisti il calcio e i suoi cantori migliori, da Sky Paolo Condò e Giorgio Porrà, accompagnati anche da un punto di vista insolito e prezioso come la voce di Pierluigi Collina, ma anche la musica con Dario Brunori, Lodo Guenzi e i virtuosismi del maestro Mario Brunello. La Ballo Band sarà la colonna sonora vivente della serata e le parole di My name is Luca diventeranno vive con le interpretazioni e i monologhi di Marco D’Amore, Valerio Aprea e Paolo Nori.

Progetto. Il ricavato della serata sarà devoluto dalla Fondazione Vialli e Mauro a sostegno del progetto ‘MOMALS: monitoraggio e analisi multi-omica della SLA’, dei Centri Clinici NeMO di Milano e Arenzano, che mira a dare una forte accelerazione nel percorso di ricerca e comprensione delle basi molecolari e di progressione della SLA nel tempo.

Biglietti. È possibile acquistare i biglietti per assistere allo spettacolo My name is Luca. Ballata per Vialli – di cui l’U.C. Sampdoria è partner – presso la biglietteria del Teatro Carlo Felice e sulla piattaforma Vivaticket (clicca qui).