Xmas Pack Feralpisalò e Bari: prezzi speciali al “Ferraris”

L’U.C. Sampdoria comunica che per le prossime due gare casalinghe con Feralpisalò e Bari, valide rispettivamente quale 18.a e 19.a giornata della Serie BKT 2023/24, sarà possibile sottoscrivere Xmas Pack, un mini abbonamento digitale ad un prezzo speciale.

Samp for People. In occasione delle due partite saranno inoltre valide due iniziative che rientrano nel progetto Samp for People condiviso con SACE S.p.A., a sostegno del tessuto sociale e delle fasce sociali più deboli: omaggio ISEE Gradinata Nord e Omaggio invalidi 67% Distinti.