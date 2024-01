In campo con Luca: le foto di Vialli sui numeri di Samp-Parma

«Luca non si commemora, si festeggia. Ed è sempre con noi». Massimo Mauro, che Luca lo conosceva benissimo ha centrato in pieno il concetto. Luca Vialli vive. Lo fa ogni giorno, nei racconti, negli occhi e nei sorrisi di chi lo ricorda; nel video di un gol, nell’autografo sopra una foto, nelle pagine di un suo libro. Ed è proprio con questo spirito che la Sampdoria intende ancora una volta celebrare la memoria di uno dei suoi più grandi protagonisti.

Numeri. Domani sera, venerdì, nell’anticipo con il Parma i blucerchiati scenderanno in campo con Luca. Le foto più iconiche del passato doriano del nostro bomber di un tempo compariranno in via eccezionale sui numeri di maglia dei nostri ragazzi di oggi. Un connubio tra storia e presente che unisce due delle direttrici della vita di Vialli: il calcio e la beneficenza, l’aiutare il prossimo.

Aste. Nell’ambito delle iniziative di responsabilità sociale di Samp for People, le divise indossate nel corso della partita saranno infatti messe all’asta su CharityStars. Il ricavato delle aste sarà interamente devoluto alla Fondazione Vialli e Mauro per la ricerca e lo sport e contribuirà al progetto ‘MOMALS: monitoraggio e analisi multi-omica della SLA’ del Centro Clinico Nemo di Arenzano (Genova) e Milano.