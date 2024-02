A BordoC…ittà: capitan Volpi torna blucerchiato con BKT

Sarà una giornata davvero unica quella organizzata da BKT Tires per il primo matchday del 2024. Il title sponsor della Serie BKT continua a stare al fianco dei tifosi organizzando speciali attività nelle città del campionato per coinvolgerli in prima persona e regalare loro un’esperienza da ricordare.

È così che sabato 17 febbraio sarà per la prima volta a Genova dove presenzierà con A BordoC…ittà. L’ormai iconica panchina da calcio mobile, già protagonista lo scorso anno a Bari, Cosenza e Frosinone e in questa stagione a Como e Reggio Emilia, farà tappa anche in Liguria dedicando l’iniziativa ai tifosi dell’U.C. Sampdoria.

Per entrare nel vivo di Sampdoria-Brescia e respirare l’atmosfera del pre- partita, BKT ha invitato Sergio Volpi, calciatore blucerchiato per sei stagioni e mezzo e capitano storico, per una sessione di autografi e di incontri con i tifosi. Faro del centrocampo e leader carismatico della mediana dalle 12.00 alle 13.30 sarà presente in piazza della Vittoria dove firmerà e regalerà ai presenti i palloni BKT, oltre a essere a disposizione per le foto. La panchina di A BordoC…ittà, prima dell’evento con capitan Volpi, farà un giro per le vie di Genova e sarà accompagnata da uno striscione personalizzato che inviterà i tifosi a salutare la leggenda della loro squadra del cuore.

Le iniziative di BKT, realizzate in collaborazione con la Lega B insieme a Havas Play, il network che mette al centro sport marketing, fan engagement e altre attività, non si fermano qui. Durante l’intervallo, poi, ci sarà la BKT Football Truck Challenge che coinvolgerà due tifosi blucerchiati in una gara di velocità con il BKT Football Truck, il modellino telecomandato diventato oramai celebre come porta-pallone ufficiale della Serie BKT.

Allo stadio, nel pre-partita, saranno inoltre consegnati migliaia di gadget di BKT Tires e le info-card su Fattore Campo che inviteranno tutti i tifosi a giocare alla nuova edizione del BKTpremia, il concorso ufficiale della Serie BKT che permetterà loro di vincere i premi ufficiali della società e accumulare punti fondamentali per la classifica del progetto di Fattore Campo presentato dal Comune di Genova e dell’U.C. Sampdoria. Al momento il club doriano è in corsa con Bari e Catanzaro per i primi due posti in classifica che potrebbero valere la vittoria proprio progetto. In tal caso verrà riqualificato il campo multisport dei Giardini Buonvicini con l’asfaltatura di tutta la superficie, la successiva tracciatura di entrambe le aree di gioco e l’installazione di canestri e porte da calcetto.

Dunque è tutto pronto per la giornata organizzata da BKT Tires che farà vivere un momento speciale a tutti i sostenitori della Sampdoria. L’appuntamento insieme a uno dei capitani più amati è fissato alle 12.00 in piazza della Vittoria.