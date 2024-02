Serie BKT: info e prezzi biglietti per Sampdoria-Cremonese

L’U.C. Sampdoria ricorda le modalità d’acquisto dei biglietti per Sampdoria-Cremonese, gara valida quale 27.a giornata del campionato Serie BKT 2023/24 e in programma martedì 27 febbraio p.v. alle ore 20.30, allo stadio “Ferraris” di Genova. I residenti nella regione Lombardia potranno acquistare esclusivamente biglietti per il settore ospiti e solo se sottoscrittori del programma di fidelizzazione dell’U.S. Cremonese, facendo salva la possibilità per gli stessi, se possessori di SAMPCARD, di acquistare tagliandi per altri settori dello stadio. Clicca qui per tutte le specifiche.