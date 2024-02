Genova Capitale Europea dello Sport 2024 in campo con la Samp

La patch di Genova Capitale Europea dello Sport 2024 scende in campo con l’U.C. Sampdoria. Il logo dell’evento comparirà infatti sui pantaloncini delle divise ufficiali da gioco dei blucerchiati per la partita casalinga con la Cremonese (27 febbraio) e per la sfida in trasferta con la Feralpisalò (3 marzo).

Valori. «Siamo molto felici che Sampdoria e Genoa abbiano scelto di sposare il progetto di Genova 2024 Capitale Europea dello Sport – ha affermato l’assessore comunale allo Sport Alessandra Bianchi -. ‘Scendere in campo’ con loro ci permetterà di continuare a promuovere tutti i valori che sono alla base di questa importante annualità oltre agli eventi e le iniziative che animeranno la nostra città. Ringrazio le società per essere al nostro fianco in questa grande ed emozionante sfida».