Feralpisalò-Sampdoria: nuovi biglietti per il Settore Rettilineo

L’U.C. Sampdoria comunica che in occasione di Feralpisalò-Sampdoria, gara valida per la 28.a giornata del campionato Serie BKT 2023/24 e in programma allo stadio “Garilli” di Piacenza domenica 3 marzo p.v. alle ore 16.15, la società Feralpisalò ha concesso per i tifosi blucerchiati residenti in Liguria un’apertura graduale del Settore Rettilineo per un totale di 1.176 biglietti, disponibili sul circuito Vivaticket, online (cliccare qui) e nei punti vendita abilitati a partire dalle ore 15.00 di oggi, martedì.