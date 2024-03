Sampdoria-Ascoli: omaggio donna e prezzi speciali al “Ferraris”

L’U.C. Sampdoria ricorda le modalità d’acquisto dei biglietti per Sampdoria-Ascoli, gara valida quale 29.a giornata del campionato Serie BKT 2023/24 e in programma lunedì 11 marzo p.v. alle ore 20.30, allo stadio “Ferraris” di Genova.

Omaggio Donne. Nella settimana di prevendita che comprende l’8 marzo, Giornata internazionale della donna, la società ha deciso di omaggiare le tifose blucerchiate di un biglietto nei settori Gradinata Nord, Distinti e Tribuna Inferiore. La promozione è valida per tutto il periodo di vendita e il titolo d’accesso potrà essere ritirato solo ed esclusivamente presso il Service Center di Samp City in via XX Settembre 252r e, il giorno della gara, anche presso i botteghini dello stadio in via Jean Monnet.

Altri omaggi. I tifosi Under 14 potranno usufruire di un biglietto omaggio per la Gradinata Nord (previo ritiro presso il Service Center), così come gli invalidi dal 67% per il settore Distinti (previo ritiro presso il Service Center). Promozioni e prezzi speciali anche per i tifosi che acquisteranno il biglietto Intero e gli Under 18. Clicca qui per tutte le specifiche.