Spring Pack Insieme: Service Center aperto anche nel weekend

La sosta del campionato non ha intaccato minimamente l’entusiasmo dei tifosi blucerchiati, anzi. Se possibile, la voglia di stare sempre più vicino alla squadra è cresciuta come dimostrano le diverse adesioni allo Spring Pack Insieme, l’iniziativa promossa dal club per le ultime quattro partite casalinghe con Ternana, Südtirol, Como e Reggiana (clicca qui per tutte le info).

Weekend. Per agevolare le sottoscrizioni dei mini abbonamenti, il Service Center presso Samp City (via XX Settembre 252) resterà aperto anche nel prossimo weekend con i seguenti orari: sabato 23 marzo dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 19.00, domenica 24 marzo dalle 10.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 19.00.