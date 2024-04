Charity Event Stelle nello Sport: Fiorella e Borini a Palazzo Ducale

In trecento, tra rappresentanti del mondo istituzionale, dell’imprenditoria e dello sport, sono scesi in campo ieri sera al Charity Event di Palazzo Ducale per sostenere la Fondazione ‘Gigi Ghirotti’ ETS nell’ambito dei festeggiamenti dei primi 25 anni di vita di Stelle nello Sport. In rappresentanza dell’U.C. Sampdoria, storico partner del progetto, sono intervenuti l’amministratore delegato Raffaele Fiorella e il calciatore Fabio Borini.

Inclusione. «La Sampdoria – ha sottolineato l’attaccante – condivide i valori di Stelle nello Sport, in particolare la volontà di promuovere la cultura sportiva tra persone di ogni età e abilità, giovani e meno giovani, normodotati o disabili. È importante il messaggio dell’inclusione e soprattutto il sostegno a cause sociali come la ‘Gigi Ghirotti’ che è un eccellenza della città».