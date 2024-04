SampCity: gli orari del Service Center per giovedì 25 aprile

L’U.C. Sampdoria comunica che domani, giovedì 25 aprile, in occasione di Sampdoria-Como, 35.a giornata di Serie BKT 2023/24, il Service Center di SampCity (via XX Settembre 252 r) osserverà il seguente orario: 10.00-13.00, 14.00-19.00. Si ricorda inoltre che sarà possibile acquistare i tagliandi della gara presso le rivendite TicketOne abilitate su tutto il territorio nazionale (clicca qui per cercare quella più vicina) e online tramite il sito ticketone.it.