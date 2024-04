Serie BKT: info e prezzi biglietti per Lecco-Sampdoria

L’U.C. Sampdoria comunica le modalità d’acquisto dei biglietti per Lecco-Sampdoria, gara valida quale 36.a giornata del campionato Serie BKT 2023/24 e in programma mercoledì 1° maggio p.v. alle ore 18.00, allo stadio “Rigamonti-Ceppi” di Lecco. Clicca qui per tutte le specifiche.