Cordoglio blucerchiato per la scomparsa di Menotti

Nel giorno del commovente tributo Sven-Göran Eriksson, la Sampdoria e il calcio intero piangono il suo successore. César Luis Menotti è mancato oggi in Argentina all’età di 85 anni.

Nell’estate del 1997 fu proprio lui, nato a Rosario il 5 novembre del ’38, a sostituire lo svedese sulla panchina blucerchiata ma il suo cammino a Genova non fu altrettanto fortunato. Già commissario tecnico dell’Albiceleste campione del mondo nel ’78 e presentato in grande stile in una calda notte al Palasport della Foce, Menotti pagò infatti un avvio di stagione altalenante e l’eliminazione dalla Coppa UEFA per mano dell’Athletic di Bilbao, venendo esonerato dopo sole otto giornate di campionato.

Alla famiglia le più sentite condoglianze da parte della società.