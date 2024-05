Playoff Serie BKT: info biglietti per Palermo-Sampdoria

L’U.C. Sampdoria comunica che in vista di Palermo-Sampdoria, turno preliminare dei playoff della Serie BKT 2023/24 in programma venerdì 17 maggio alle ore 20.30, a partire dalle ore 18.00 di oggi, martedì, la vendita dei biglietti del settore ospiti dello stadio “Barbera” di Palermo è riservata ai soli residenti in regione Liguria, solo ed esclusivamente se in possesso di tessera di Sampcard presso il circuito di vendita Vivaticket, solo su rete terrestre, no online, al prezzo di 20,00 euro cadauno. La società ricorda che i titoli saranno incedibili.