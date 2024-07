BFC Dynamo-Sampdoria: la vendita dei biglietti prosegue ai botteghini

Ultimata la prevendita online dei biglietti per assistere a BFC Dynamo-Sampdoria, prima amichevole stagionale dei blucerchiati di Andrea Pirlo, in programma allo “Sportforum Hohenschönhausen” di Berlino sabato 20 luglio (ore 17.00). Ulteriori tagliandi saranno però acquistabili il giorno della gara al prezzo unico di 19,66 euro (ridotto 10 euro per la fascia d’età tra i 7 e i 14 anni, gratis per i bambini fino ai 6 anni) presso i botteghini del centro sportivo.