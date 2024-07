In ogni angolo della città: oltre 10.000 rinnovi in una settimana

Partenza col botto per In ogni angolo della città, la campagna abbonamenti alle gare casalinghe della Sampdoria per il prossimo campionato di Serie BKT 2024/25. In una settimana esatta sono già oltre 10.000 i tifosi blucerchiati che hanno rinnovato in prelazione il proprio posto al “Ferraris”.

Servizi. Prosegue spedita la vendita online attraverso il circuito Ticketone, modalità che permette di evitare code ma soprattutto di poter dilazionare in 3 rate il costo dell’abbonamento grazie ai servizi offerti da PayPal o Klarna. Buon afflusso anche all’ufficio biglietteria della Tribuna del “Ferraris” dove i tifosi potranno rinnovare la propria tessera in prelazione fino a sabato 27 luglio.

Info. Tutte le informazioni necessarie per rinnovare il proprio abbonamento sono disponibili qui.