Calizzano acqua ufficiale U.C. Sampdoria per la stagione 2024/05

Acqua Minerale Calizzano – Fonti Bauda e U.C. Sampdoria sono liete di confermare per il terzo anno consecutivo la propria partnership, per la quale l’azienda ligure ricoprirà la carica di acqua ufficiale del club blucerchiato anche per la stagione sportiva 2024/25.

«L’avere accanto un supporto anche nei momenti di difficoltà fa sì che i legami si rinforzino e che vadano a crearsi rapporti di fiducia e di stima reciproca tra le parti. È proprio quello che è avvenuto tra le nostre due realtà, che tutt’ora viaggiano sulla stessa lunghezza d’onda» dichiara Pier Paolo Gallea, direttore marketing di Calizzano.

«I valori dello sport e l’amore per il territorio sono due elementi che ci stanno particolarmente a cuore e sui quali siamo in perfetta sintonia con la Sampdoria – aggiunge -. Per sostenere la nostra Liguria è assolutamente essenziale fare rete tra aziende ed avere la stessa visione di intenti, ma anche compiere azioni concrete a favore dell’ambiente. A questo proposito, Acqua Minerale Calizzano – Fonti Bauda è rimasta l’unica azienda in Liguria ad imbottigliare l’acqua in vetro, materiale che garantisce e preserva le proprietà organolettiche della nostra purissima acqua, nonché al riciclo permette il completo riutilizzo».

Riguardo al futuro della collaborazione Gallea si dichiara molto positivo: «C’è tanto entusiasmo, tanta voglia di fare e voglia di risultati. La sintonia che abbiamo instaurato con la nuova dirigenza, della quale condividiamo modus operandi e principi, non può che essere sentore di unprosieguo di collaborazione proficuo per entrambe le aziende».