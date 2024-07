In ogni angolo della città: abbattuto il muro dei 15.000 abbonamenti

Un altro muro è stato appena abbattuto: è quello dei 15.000 abbonamenti. A poco più di ventiquattro ora dalla chiusura della prima fase della campagna In ogni angolo della città, quella dedicata ai rinnovi in prelazione, e a quattro giorni dall’apertura della vendita libera, con martedì 30 e mercoledì 31 luglio dedicate al “cambio posto”, sono tanti i tifosi blucerchiati che hanno deciso di sottoscrivere l’ennesimo atto d’amore nei confronti della Sampdoria, 15.000 atti di fiducia. Un numero già di per sé straordinario, che conferma inoltre il netto sorpasso sulle tessere rinnovate la scorsa stagione di questi tempi (poco più di 12.000).