In ogni angolo della città: martedì e mercoledì via al ‘cambio posto’

In ogni angolo della città, nel vero senso della parola. Sono infatti già 16.073 gli abbonamenti rinnovati in prelazione che hanno portato come primo risultato al sold out della Gradinata Sud, il cuore pulsante del tifo blucerchiato. Un risultato entusiasmante che testimonia una volta di più, l’amore dei tifosi doriani per la Sampdoria. Terminata la prima fase, dalle ore 10.00 di domani, martedì 30 luglio, e fino alle 23.59 di mercoledì 31 luglio scatterà la seconda fase della campagna abbonamenti 2024/25, riservata ai titolari di abbonamento a 19 gare 2023/24 e titolari di Spring Pack 2023/24 (ultime 4 partite) che non hanno rinnovato nella prima fase e intendono cambiare posto tra quelli disponibili.

Modalità. Le modalità di acquisto dell’abbonamento alle 19 gare casalinghe del campionato di Serie BKT 2024/25 restano invariate: online, attraverso il circuito Ticketone, al fine di evitare code ma soprattutto di poter dilazionare in 3 rate il costo dell’abbonamento grazie ai servizi offerti da PayPal o Klarna; presso le rivendite Ticketone abilitate su tutto il territorio nazionale o all’ufficio biglietteria situato all’ingresso del settore Tribuna dello stadio “Luigi Ferraris” (orario continuato 10:00-18:30).

Info. Tutte le informazioni necessarie per rinnovare il proprio abbonamento sono disponibili qui.